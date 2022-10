Raffica di furti, ladri scatenati: rubano anche le marmitte delle auto

Raffica di furti nel quartiere di Sant'Eustacchio a Brescia: i ladri stavolta non puntano alle case o ai gioielli, ma alle marmitte delle auto in sosta. Questo per poter poi rivendere i metalli preziosi contenuti all'interno. Ne dà notizia Bresciaoggi, che già scrive di "banda dei catalizzatori": si tratterebbe di professionisti che entrano in azione tagliando i "pezzi" con massima precisione, utilizzando probabilmente un flessibile al carbonio.

Al momento si sarebbero registrate solo un paio di denunce alla Polizia Locale, ma gli episodi sarebbero invece molti di più: si segnalano colpi riusciti in Via Campo Marte, Via Montegrappa, Via Monte Nero, Via Rocca d'Anfo e Via Tommaseo. E tutti negli ultimi giorni.