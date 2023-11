Come difendersi dai ladri: i consigli dei carabinieri in un video

Allarmi e telecamere. Inferriate e porte blindate, doppia cassaforte e illuminazione del perimetro esterno della propria casa. Attenzione ai volti sconosciuti e alle auto sospette che, per giorni, si aggirano nel proprio quartiere. Pillole di sicurezza, per prevenire e contrastare efficacemente i furti in abitazione, racchiuse in un breve filmato realizzato dai Carabinieri di Brescia con la collaborazione di Confapi.

"Un’iniziativa per rassicurare i cittadini allarmati dai furti in abitazione e le rapine in villa", così è stata definita dal colonnello Vittorio Fragalà che guida il comando provinciale dell’Arma. "Certo, non abbiamo la soluzione per stoppare un fenomeno che tocca un aspetto intimo dei cittadini, ma riteniamo che possa essere contrastato in maniera più efficace attraverso accorgimenti che rendono la vita più difficile ai malintenzionati e, al contempo, rendono più agevole l’operato delle forze dell’ordine”, ha detto ancora Fragalà, sottolineando l’importanza degli impianti di videosorveglianza nelle indagini per risalire agli autori dei furti.

"Accanto ai controlli costanti e continui delle forze dell’ordine bisogna responsabilizzare i cittadini - ha aggiunto il prefetto di Brescia Maria Rosaria Laganà - perché il comportamento delle persone può fare la differenza. Si tratta di regole e condotte semplici, che però possono essere scordate nel ritmo frenetico della vita moderna".

Sono proprio i furti in abitazione ad essere al centro delle cronache locali nelle ultime settimane: una recrudescenza che si deve anche alle condizioni climatiche favorevoli (le giornate che si accorciano sempre di più). Non ci sono numeri ufficiali da fornire, ma resta la pioggia di segnalazioni sulle pagine social e la preoccupazione dei cittadini, di cui si sono fatti portavoce anche alcuni sindaci.

"Nel corso del prossimo comitato per l’ordine e la sicurezza - ha fatto sapere il prefetto Laganà - verranno coinvolti anche i sindaci e si discuterà delle strategie per concretizzare i protocolli per il controllo del vicinato".