Ruba in due case, la polizia lo trova nascosto in un frigorifero: arrestato

Un 41enne tunisino pluripregiudicato è stato arrestato dagli uomini della Polizia di Stato di Brescia. In città, nella notte tra venerdì e sabato, il malvivente ha messo a segno due furti in successione in altrettanti appartamenti di via Apollonio. Scattato l'allarme al 112, sul posto è intervenuta una pattuglia della Volante: perlustrando la zona, gli agenti si sono accorti che – sul retro di un supermercato – una finestra era in frantumi e c'erano persino delle macchie di sangue ancora fresco.

Hanno quindi fatto irruzione nell'esercizio commerciale, trovando il 41enne in un frigorifero mentre cercava di nascondersi: è subito finito in manette. Sono poi scattate le indagini: per mettere a segno i furti ha utilizzato un'auto rubata la notte prima (all'interno sono stati trovati arnesi da scasso). Non solo: gli abiti indossati sono risultati trafugati in un albergo della città. Un ladro incallito, insomma, considerando inoltre che era stato arrestato giusto un mese fa, per aver rubato in un bar di via San Zeno. Ora è stato nuovamente arrestato, ma c'è poco da sperare sul suo futuro una volta che verrà rimesso in libertà.