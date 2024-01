Grossa fuga di gas in strada: evacuata una scuola

Mattinata concitata quella di oggi, lunedì 15 gennaio, per gli studenti e il personale della scuola primaria Rinaldini situata al civico 25 del quartiere Leonessa a Brescia. Poco dopo il suono della campanella un forte odore di gas ha cominciato a diffondersi nelle aule e nei corridoi ed è scattato il protocollo di emergenza: in via precauzionale, alunni, docenti e personale scolastico hanno lasciato la struttura. Come si vede nel filmato - diffuso su Facebook- la scuola è stata evacuata in pochi minuti. I bimbi sono stati portati nel campo da calcio adiacente, in attesa dei loro familiari, tempestivamente avvisati dall’istituto. Dopo aver sostato qualche minuto nel terreno di gioco, hanno riabbracciato genitori e nonni e sono tornati a casa.

Immediato anche l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici, che si sono messi al lavoro per risolvere il problema. All’origine della grossa perdita di gas ci sarebbe il guasto di una tubatura in strada: la zona è stata transennata e diverse via del quartiere sono state chiuse al traffico.