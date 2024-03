Fuga di gas, un residente si sente male: evacuata l’intera palazzina

Un’intera palazzina di due piani, situata al civico 5 di via Bonicelli a Brescia, è stata evacuata nella serata di ieri (giovedì 14 marzo) per una presunta fuga di monossido di carbonio.

L’allarme, e il relativo protocollo di evacuazione, è scattato verso le 20.30, dopo che un uomo di casa nell’edificio si era sentito male: 35 persone, tra cui 10 bambini, hanno lascito in fetta e furia le proprie abitazioni e hanno trascorso la notte nei locali della parrocchia di San Giacinto.

Gli apparecchi in dotazione dei sanitari del 118 avevano infatti rilevato la presenza di gas nell’androne, ma gli accertamenti poi effettuati dai vigili del fuoco non avrebbe individuato la fonte della fuga di gas. Negli appartamenti, non collegati al teleriscaldamento, non sono state trovare stufe o bracieri. Le verifiche sono ancora in corso.