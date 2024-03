Nell'ex negozio del fruttivendolo ora si vendevano hashish e cocaina

L'ex fruttivendolo, da tempo si presume riconvertito in abitazione, era diventato una centrale di spaccio: trovata droga in bagno (75 grammi di cocaina e 65 grammi di hashish) oltre a circa 2.300 euro in contanti, considerati provento dell'attività di spaccio. In manette tre ragazzi di età compresa tra i 22 e i 30 anni, due di nazionalità marocchine e un terzo originario del Veronese: arresto convalidato in direttissima, il giudice ha disposto il divieto di dimora a Brescia in attesa del processo.

Il blitz della Polizia Locale

È questo l'esito del blitz della Polizia Locale di Brescia in un ex negozio di Via Gherardo Vaiarini, non lontano da Via Duca d'Aosta e Viale Piave. Da tempo i tre sospetti erano tenuti d'occhio: avrebbero incontrato i clienti non solo negli spazi dell'ortofrutta ma anche nel vicino parcheggio del supermercato Coop.

Qui sarebbero stati avvistati, proprio durante uno scambio: si sono allontanati a bordo di un'Audi, pedinati e infine raggiunti dagli agenti. Trovati in possesso di circa 2 grammi di cocaina, la perquisizione è proseguita nella loro abitazione: altra droga, come detto, è stata trovata in bagno, nascosta in un marsupio.