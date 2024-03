Frode dei crediti d'imposta: sequestro d'urgenza per 32 milioni di euro

Aumenti di capitale presunti per ottenere crediti d'imposta veri. L'ultima (maxi) frode al fisco scoperta dalla Guardia di Finanza di Brescia riguarda l'illecito utilizzo del super bonus Ace (aiuti alla crescita economica): si tratta di un'agevolazione introdotta nel 2021 per incentivare, attraverso una riduzione delle imposte sui redditi, l’autofinanziamento da parte delle imprese. La normativa consente anche di trasformare l'Ace in crediti d'imposta che possono essere utilizzati in compensazione, ma anche ceduti a terzi.

Gli accertamenti dei Finanzieri, condotti con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate, hanno portato al sequestro preventivo d'urgenza di 32 milioni di euro di crediti d'imposta ritenuti falsi (non ancora compensati), che sarebbero stati creati ad hoc da soggetti in fase di identificazione.

Nel dettaglio, le indagini hanno permesso di accertare che - dal settembre 2023 al dicembre 2023 - 698 soggetti (imprese e persone fisiche) hanno dichiarato che nel 2021 avevano effettuato consistenti aumenti di capitale - requisito necessario per accedere poi all'agevolazione statale - per circa 4 milioni di euro in media. Attraverso le dichiarazioni telematiche è stato quindi generato un credito cedibile di ben 100 milioni di euro. Aumenti di capitale solo presunti, però: quasi tutte le aziende coinvolte non hanno poi presentato i bilanci di esercizio, rendendo così impossibile accertare l'effettiva crescita di risorse a disposizione.

Le indagini, coordinate dalla procura, proseguono: gli investigatori sono al lavoro per individuare gli autori della frode e tracciare una mappa dei profitti indebitamente conseguiti. Allo stesso tempo continuano le verifiche sui soggetti che hanno già compensato i crediti, la cui origine è stata accertata come falsa.

