Presunto stupro, poi cerca di aggredire i poliziotti: ragazzo fermato col taser

La chiamata al 112 è scattata nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 luglio, dallo stabile che ospitava l’ex centro commerciale cittadino Freccia Rossa: una donna di 35 anni chiedeva l’intervento dei carabinieri, perché vittima di una violenza sessuale. In pochi minuti sono arrivati gli equipaggi del Radiomobile di Brescia: i militari hanno individuato il presunto aggressore - un 16enne straniero senza fissa dimora - ma non sono riusciti a fermarlo.

La fuga e le minacce

Il ragazzino sarebbe infatti fuggito a piedi, in direzione della stazione: è quindi stata attivata la polizia ferroviaria che, dopo una breve ricerca tra i treni fermi sui binari, ha rintracciato l’adolescente. Lui avrebbe nuovamente provato a scappare, ma pare non avesse vie d’uscita: avrebbe allora impugnato un paio di forbici minacciando di farsi del male. Attimi concitati: il 16enne si sarebbe poi diretto verso gli agenti, brandendo le forbici. Temendo un’aggressione, i poliziotti hanno quindi utilizzato la pistola taser in dotazione.

Una volta immobilizzato, il giovanissimo è stato consegnato ai carabinieri: avrebbe nuovamente tentato di scappare mentre i militari tentavano di farlo salire a bordo dell’auto di servizio. Dopo gli accertamenti di rito e su indicazione del pm del tribunale dei minori di turno, è stato denunciato in stato di libertà per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale e, infine, riaffidato alla comunità per minori dalla quale era scappato pochi giorni prima.

La presunta violenza sessuale

Una vicenda che riaccende i riflettori della cronaca sullo stabile una volta tempio dello shopping cittadino, oggi rifugio di senzatetto, sbandati e spacciatori La presunta violenza sessuale si sarebbe consumata proprio all’ingresso dei parcheggi sotterranei dell’ex Freccia Rossa. Stando a quanto riferito dalla donna, che è stata accompagnata in pronto soccorso per le cure e le analisi del caso, i due si erano incontrati nei pressi dell’ex centro commerciale per consumare droga, poi avrebbero avuto un primo rapporto sessuale consenziente. La 35enne si sarebbe però rifiutata di consumarne un secondo e sarebbe scattato il presunto stupro. I medici che l’hanno visitata non avrebbero però riscontrato segni di violenza: dopo le cure, è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni.