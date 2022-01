Baby gang semina il panico al centro commerciale: vigilante aggredito con lo spray urticante

Ennesima giornata di caos al centro commerciale Freccia Rossa di Brescia: prima la lite e le parole grosse, poi gli spintoni e un finale violento con tanto di spray al peperoncino spruzzato in faccia a una guardia giurata.

La vicenda, ancora al vaglio della polizia di Stato, è avvenuta nella tarda serata di domenica, proprio a ridosso dell'orario di chiusura del centro commerciale cittadino, più volte teatro della cronaca locale per liti, aggressioni, furti e pure per un accoltellamento nel piazzale esterno.

I contorni sono ancora tutti da chiarire, ma è già scattata una denuncia nei confronti del minorenne che avrebbe spruzzato dello spray urticante addosso a un vigilante. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso per le cure del caso: le sue condizioni non sono gravi ed è stato ricoverato in codice verde. Anche il ragazzino è finito in ospedale: avrebbe riportato lievi contusioni nella colluttazione precedente all'aggressione.

Stando a una primissima ricostruzione, all'origine dell'episodio ci sarebbe una violenta lite scoppiata per futili motivi, ancora da accertare, tra un gruppo di ragazzini e due guardie giurate. Prima sarebbero volate parole grosse, poi si è passati alle vie di fatto. Una breve colluttazione a suon di spintoni, almeno fino a quando uno dei giovanissimi non ha estratto dalle tasche una bomboletta di spray al peperoncino, per poi spruzzarla in faccia all'addetto alla sicurezza.

Come detto, l'episodio è al vaglio della Questura di Brescia. Scattata la chiamata al 112, verso le 21.40, oltre agli operatori del 118 - sopraggiunti a bordo di due ambulanze - sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto Volanti, che hanno sedato la zuffa e raccolto le testimonianze.