Ruba alcuni profumi, poi prende a calci e pugni i negozianti: arrestato

È entrato nel negozio, ha arraffato alcuni profumi e poi si è avviato verso l'uscita, come se nulla fosse. Dopo essere stato fermato dai dipendenti dell'esercizio commerciale li ha aggrediti violentemente, prendendoli a calci e pugni.

Gli è andata male comunque: la scena non è passata inosservata, e poco dopo è stato arrestato. È successo nel primo pomeriggio di venerdì.

La vicenda all'interno del centro commerciale Freccia Rossa, dove si trova il negozio preso di mira. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata immediatamente e sul posto - in pochi minuti - sono intervenute diverse pattuglie della squadra volante. I poliziotti hanno fermato il colpevole e lo hanno arrestato in flagranza di reato. Deve rispondere di rapina impropria.