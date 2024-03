Barricato nel centro commerciale con un ostaggio, ma è un'esercitazione

Tantissime auto della polizia, agenti - in tenuta antisommossa e pure armati di mitra - e ambulanze. Impossibile non notare il maxi dispiegamento di uomini e mezzi nell’area circostante il Freccia Rossa di Brescia. Tantissime le segnalazioni sui social (come pure le illazioni) dei cittadini che, nel pomeriggio di mercoledì 6 marzo, si sono imbattuti nel cordone di forze dell’ordine - c’erano pure i reparti speciali - che circondava l’area dell’ex centro commerciale. Da tempio dello shopping cittadino, l’edificio a due piani che domina il ring di brescia si è trasformato nel perfetto set per l'esercitazione della polizia.

Non senza che si diffondesse un certo grado di allarmismo, soprattutto tra coloro che frequentano la palestra attigua e ancora aperta. Timori, infondati, ma dovuti ai fatti di cronaca avvenuti nel parcheggio del centro commerciale che, dopo l’abbandono di tutti i commercianti, era diventato un rifugio per senzatetto e spacciatori.

Proprio all’interno della struttura, svuotata e in liquidazione, si è svolta l’esercitazione della polizia. Una simulazione, per addestrare gli agenti a fare fronte a un’emergenza piuttosto complessa: un uomo barricato all’interno delle gallerie - ormai vuote - insieme ad un ostaggio. L’esercitazione è durata in tutto cinque ore e ha coinvolto anche alcune pattuglie della polizia locale.