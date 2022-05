Armato di coltello e droga: così se ne andava in giro al centro commerciale

In compagnia di altri pregiudicati, passeggiava nel piazzale del centro commerciale Freccia Rossa, in città. Il 21enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato intercettato dagli agenti della volante del commissariato Carmine nel pomeriggio di sabato. Il suo atteggiamento ha insospettito i poliziotti, che hanno così deciso di perquisirlo.

Addosso al giovane - un 21enne bresciano - sono stati trovati un coltello e pure modiche quantità di hashish. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e una sanzione per possesso di stupefacente. Già in passato era stato denunciato perché sorpreso a girare per le vie della città con una lama.

La zona della stazione e del polo commerciale cittadino sono 'osservate speciali' dalle forze dell'ordine che hanno intensificato i controlli, visti i numerosi episodi di spaccio, le aggressioni e le rapine che si verificano - in particolare - in queste due aree.