Il dramma di Francesca, morta a soli 46 anni: era mamma di due figlie

Comunità in lutto per la prematura scomparsa di Francesca Alghisi, 46 anni e mamma di due bambine: uccisa in poco tempo da una malattia che non le ha lasciato scampo. Abitava nel quartiere cittadino di Caionvico insieme al marito e alle loro due figliolette, dove è spirata nella giornata di sabato 15 giugno. Un dramma che ha sconvolto la comunità dell'interno quartiere e non solo: prima di dover lottare contro un tumore, la giovane mamma lavora come assistente sociale per il Comune di Brescia.

"Lei e la sua grande forza ci accompagneranno sempre", con questo commovente messaggio i familiari hanno voluto ricordarla. La tragica notizia della morte della giovane mamma si è diffusa rapidamente e sono decine le testimonianze d’affetto. "La tua forza e la tua dolcezza diventeranno la forza per i tuoi cari. Proteggili da lassù", scrivono alcuni amici.

Oltre al marito Dario e alla figliolette Giorgia e Giulia, lascia nel dolore i genitori (mamma Cesi e papà Davide) e la sorella Elisa. Il funerale sarà celebrato alle 15.30 di domani, lunedì 17 giugno, nella parrocchia Padre Kolbe di Caionvico.