La metro si tinge di rosso: mezzo chilometro di fonoassorbenti

Dopo l'iniziale percorso di progettazione e di individuazione delle ditte, a Brescia iniziano i lavori di posa delle prime barriere fonoassorbenti al viadotto metro di Sanpolino, per proteggere i residenti dal rumore causato dal passaggio dei convogli.

L'intervento di posa prevede uno sviluppo complessivo di 500 metri sul tratto nord (in corrispondenza di via degli Alpini) e di 200 metri sul tratto sud (su via Michelangelo Merisi). Da lunedì 19 febbraio, verrà messa in atto la prima fase dell'intervento, con i lavori preliminari alla fermata metro Sanpolino e la posa dei primi 9 moduli di "mock-up", per uno sviluppo complessivo di 36 metri e per una durata stimata di dieci giorni.

Per l'occasione vi sarà una parziale chiusura di Corso Bazoli nel lato sud e alcune deviazioni al trasporto pubblico su gomma. Nelle giornate del 20 e del 21 febbraio, a partire dalle 22, verrà poi eseguita l'installazione dei moduli con circolazione limitata a un unico binario della metropolitana e frequenza dei treni lievemente ridotta.