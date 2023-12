Ubriaco fradicio alle 4 del mattino, ragazzo finisce in ospedale

Nottata da dimenticare per un 21enne, quella appena trascorsa. Poco dopo le 4, il giovane si è sentito male in zona Folzano a Brescia: gli amici, spaventati, hanno chiamato il 112.

Per i soccorsi, la centrale operativa ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Brescia: il ragazzo, prossimo al coma etilico, è stato raggiunto dai sanitari in Via della Cascina Pontevica.

Prestate le prime cure, l'équipe medica ha poi accompagnato il 21enne all'Istituto Clinico Città di Brescia. Davvero una brutta sbornia: è stato ricoverato in codice giallo.