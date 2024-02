Bancarelle prese d'assalto: pienone in città per la Fiera di San Faustino

Ore nove, il cielo di febbraio è terso, il serpentone di bancarelle è già schierato nel cuore di Brescia, la strada è gremita: la fiera di San Faustino è iniziata e, come ogni anno, ha preso vita prestissimo in questo giovedì di festa.

Il tracciato si snoda lungo l’immancabile via San Faustino e poi in piazza Loggia, largo Formentone, piazzetta Bella Italia, piazza Vittoria, via X Giornate, via IV Novembre, via Alessandro Volta, via della Posta, monte di Pietà. E ancora, contrada del Carmine, rua Sovera, via Elia Capriolo, via Gramsci, via XXIV Maggio e corso Zanardelli.

Tra le 602 bancarelle spiegate quest'anno si mescolano profumi: caldarroste, frittelle calde, pane appena sformato, salamina, vin brulé. Qualcuno ha già optato per una colazione alternativa. Ai lati della strada, un serpente colorato di capi d’abbigliamento, giocattoli e palloncini, prodotti d'artigianato, articoli per la casa e attrezzi da cucina, bigiotteria, libri. Qua e là compaiono stand enogastronomici per tutti i gusti: prodotti tipici del Nord, del Centro, del Sud Italia. Porchetta, formaggi e salumi, caramelle, torroni e croccante.

Centinaia di persone sono attese da qui alle 22, orario di chiusura della fiera: tante vanno già riversandosi in metro e per la strada. Ore nove, e già si formano le prime code, gli ingorghi, i capannelli: qualcuno si ferma a una degustazione, gli appassionati di shopping scavano tra le grucce e le ceste degli stand in cerca di un affare. I più si dedicano alla grande attrazione della giornata: le dimostrazioni di utensili per la cucina e le pulizie domestiche. Anche quest’anno, venditori e venditrici armati di microfono hanno già iniziato a illustrare il funzionamento di robottini tritatutto, panni in grado di sconfiggere qualsiasi macchia, innovativi spazzoloni per il pavimento, prodotti per lo stiro: hanno tutta la giornata davanti per persuadere il popolo della fiera.