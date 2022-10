Spaccano la vetrina, poi assaltano la farmacia: in manette due giovanissimi

Hanno messo le mani sui contanti rimasti in cassa, ma non l’hanno fatta franca i due giovanissimi che, nei giorni scorsi, hanno provato a svaligiare una farmacia della città. Grazie a una tempestiva segnalazione, gli agenti del reparto Volanti della questura hanno colto i due giovani in flagranza.

Il blitz nella notte tra sabato 14 e domenica 15 ottobre: i due ragazzini, dopo aver forzato la saracinesca e mandando in frantumi le vetrate, si sono introdotti nella farmacia e arraffato il denaro rimasto in cassa. Non hanno avuto il tempo di scappare: i poliziotti hanno circondato l’esercizio, bloccando le vie di fuga.

I due, nel disperato tentativo di farla franca, si sarebbero nascosti dietro un grosso armadio, dove sono stati scovati dagli agenti: addosso avevano i contanti appena prelevati. Per entrambi sono scattate le manette per furto aggravato in concorso: sono stati portati in una comunità del Bresciano.

Per uno dei due minorenni i guai non sono finiti: durante la perquisizione personale gli agenti hanno infatti trovato un coltello e alcuni grammi di hashish. Portato in questura per gli accertamenti di rito, avrebbe pure dato in escandescenze, danneggiando i locali: è stato quindi denunciato per danneggiamento e per il possesso dell'arma e della droga.