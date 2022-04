Scavalca il muro del tribunale e fugge prima del processo: ricerche in corso

Prima sarebbe riuscito a sfilarsi le manette, poi a sfuggire dal controllo delle guardie, riguadagnando così la libertà. Protagonista della spettacolare evasione, avvenuta nel parcheggio interno del palazzo di giustizia cittadino, è un 30enne di origine nordafricana.

Il giovane uomo era finito in manette mercoledì sera, perché pizzicato dagli agenti della polizia locale di Brescia con qualche grammo di droga. Giovedì mattina era stato accompagnato in tribunale per il processo per direttissima: proprio mentre attendeva di comparire davanti al giudice, sarebbe riuscito ad eludere la sorveglianza delle guardie, per poi scavalcare il muro che separa il palazzo di giustizia dai binari della ferrovia.

Le ricerche sono scattate immediatamente: le forze dell'ordine hanno setacciato il parco Tarello, dove il 30enne sarebbe stato avvistato, ma le operazioni di ricerca non sarebbero andate a buon fine.