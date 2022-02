“Mettete la mascherina”: commesso picchiato e minacciato con un coltello, negozio devastato

Prima la furibonda lite e l’insensato pestaggio, poi la spedizione punitiva per minacciare di morte il commesso e devastare il negozio. È la cronaca minima di quando accaduto sabato all’Euro Market di via Solferino, in città.

Il pestaggio

Una mattinata piuttosto turbolenta cominciata con un’aggressione e terminata con l’arrivo di tre volanti e quattro pattuglie della Polizia. Verso le 11, due ragazzi sarebbero entrati nel negozio senza la mascherina, obbligatoria per legge, e quando il commesso avrebbe chiesto loro di indossarla sarebbe stato colpito al volto con un pugno. Dopo l’aggressione, pareva che i due se ne fossero andati.

Commesso minacciato con un coltello

Sembrava tutto finito, ma era solo l'inizio. I due erano solo usciti per cercare rinforzi, poco dopo avrebbero quindi fatto ritorno nel negozio: armati di un coltello, avrebbero minacciato di morte il commesso. L’uomo avrebbe però reagito, colpendo uno dei cinque giovani con un tubo di ferro, riuscendo così a mettere in fuga il gruppetto.

Negozio devastato

Temendo un loro ritorno, il commesso si è quindi barricato all’interno del market. Quando i 5 sono nuovamente apparsi di fronte al negozio, hanno visto che la porta era stata chiusa. Non hanno desistito, anzi: hanno preso a sassate le vetrate, lanciando anche alcuni bidoni della spazzatura.

Grazie all'allarme lanciato da una testimone, sul posto sono arrivate le ambulanze e la polizia. I cinque responsabili sono stati individuati e fermati: sono tutti maggiorenni e alcuni di loro avrebbero alle spalle reati contro il patrimonio e la persona.

Portati in Questura, sono stati denunciati. Devono rispondere di minaccia aggravata, lesioni aggravate, danneggiamento aggravato in concorso, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Il commesso è invece stato portato in ospedale, al Civile: ha riportato lesioni giudicate guaribili in 4 giorni.