Follia al supermercato: dopo la lite si picchiano nel parcheggio, due feriti in ospedale

Serata movimenta, quella di martedì, nel piazzale del supermercato Esselunga di via Triumplina: le sirene delle ambulanze e della polizia hanno interrotto la routine dello shopping, attirando l’attenzione delle persone presenti. Prima le urla e gli schiamazzi, poi gli spintoni e qualche colpo proibito all’uscita del superstore.

Protagonisti dell’animata lite - scoppiata per ragioni ancora da chiarire - due uomini di 40 e 48 anni che, fino a quel momento, non si erano mai incontrati. Tra loro sarebbe nata un’accesa discussione: sarebbero volate parole grosse e insulti, poi sarebbero passati alle vie di fatto. I due se le sarebbero date di santa ragione, tanto che, poco dopo le 19.30, è stato allertato in numero unico per le emergenze.

Sul posto sono giunte un'ambulanza e una pattuglia del reparto Volanti della Questura di Brescia: gli agenti hanno placato gli animi, riportando la calma. Per entrambi i contendenti si è reso necessario il trasporto in ospedale. Per loro pare comunque nulla di grave: solo qualche ferita lacero-contusa medicata al pronto soccorso dell’ospedale Civile e della Clinica città di Brescia, dove sono stati portati per gli accertamenti del caso. Nessuna conseguenza e nessuna indagine d’ufficio, dato che lesioni riportate da entrambi sono lievi. Ma, se lo riterranno opportuno, le persone coinvolte potranno sporgere denuncia.