Forte boato nella notte: sentito da centinaia di persone, ma è mistero

Un boato nella notte percepito dai residenti di diversi quartieri cittadini: da Brescia Due, passando per la zona della Stazione, via Cremona e pure Porta Venezia. Il rumore di un'esplosione secca e potente udita, verso la mezzanotte di giovedì, da centinaia di persone e pure registrato dall'impianto di videosorveglianza di un'abitazione situata nei pressi del centro sportivo Millennium.

L'allarme è corso veloce anche sui social network: diversi i messaggi scritti sulla pagina Facebook Brescia Che non Vorrei per commentare il boato: "Sembra proprio un'esplosione", c'è chi ipotizza si tratti di bombe carta fatte esplodere in qualche parco cittadino, chi invece punta il dito contro l'inceneritore.

Tutte ipotesi quelle avanzate sulla causa dello scoppio: il mistero non è infatti ancora stato svelato. I Vigili del Fuoco di Brescia non hanno effettuato alcun intervento in città durante la nottata appena trascorsa e la curiosità cresce con il passare delle ore.