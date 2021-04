Stroncato da un malore improvviso: è morto a 57 anni Emanuele Zarcone

Nella serata di venerdì è morto all'età di 57 anni Emanuele Zarcone, direttore del mensile "BresciaUp". Il giornalista si è sentito male mentre attendeva di ritirare cibo d'asporto in un ristorante: i titolari hanno chiamato subito i soccorsi, ma per il 57enne non c'è stato nulla da fare.



"Non ci sono parole, non ho più parole. Caro Emanuele ci mancherai tantissimo", "Tutto così assurdo... un abbraccio forte alle Manu e alle tue piccole": sono centinaia i messaggi di cordoglio apparsi sulla pagina Facebook della rivista.

Alla Casa Funeraria "La Cattolica" di Rezzato è stata allestita la camera ardente. Le esequie saranno celebrate nella parrocchiale di San Luigi Gonzaga a San Polo, lunedì alle 13.45. La salma verrà poi sepolta al cimitero della Pieve a Concesio.