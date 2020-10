Rapinata e scaraventata a terra mentre chiude l’edicola: “Ora vivo nel terrore”

Al mattino apre l’edicola scortata da alcuni amici, la sera da un addetto alla vigilanza. Ha subìto una rapina e un furto nel giro di tre giorni e ora ha paura a stare da sola nella sua edicola. Succede a Brescia, in una zona centrale e signorile della città: il chiosco di Valenkha De Remigis si trova infatti tra via Spalti San Marco e via XX Settembre, a pochi passi dal tribunale dei minori. Eppure è finito nel mirino dei malviventi, e per due volte di fila.

Lunedì sera la prima violenta rapina: “Erano circa le 19.30 e avevo appena chiuso l’edicola - ci racconta la commerciante - quando un malvivente mi ha aggredito alle spalle, strappandomi lo zaino che conteneva l’incasso”.

L’edicolante ha anche provato a difendersi, ma “Il ladro mi ha scaraventata a terra e mi sono anche fatta parecchio male”. Le grida di Valenkha hanno attirato l’attenzione di alcuni passati che hanno rincorso e bloccato il malvivente, recuperando anche lo zaino con l’incasso, prima dell’arrivo della Polizia.

Il bis mercoledì sera e questa volta il colpo è riuscito. “Per evitare di essere aggredita - spiega la donna - ho messo lo zaino con l’incasso e i Gratta e Vinci nella mia macchina prima di chiudere: mi hanno spaccato il finestrino e rubato la borsa”. Un bottino di circa 3000 euro e ancora tanta paura per l'edicolante, che haquindi deciso di mettere mano al portafoglio e rivolgersi ad un’agenzia privata di vigilanza.

“Vivo nel terrore che tornino e mi facciano del male: l’attrezzo che hanno usato per spaccare il vetro della macchina potevano usarlo anche contro di me e non so come sarebbe finita. Non è possibile che sia a dover pagare per avere un minimo di sorveglianza e debba chiedere ai miei conoscenti di scortarmi: le forze dell’ordine dove sono? Qui si vedono solo gli agenti della Polizia Locale a fare le multe, ma servono dei controlli seri”.