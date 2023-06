Brescia in lutto: è morto il grande Francesco Braghini

Insegnante di lettere, cantautore, promotore di molteplici iniziative culturali: Brescia piange la scomparsa di Francesco Braghini, “memoria storica” della città. Si è spento in un letto di terapia intensiva dopo una breve agonia. Era stato ricoverato d’urgenza qualche giorno fa: colto da un malore mentre tagliava il prato, la moglie lo aveva trovato esanime nel giardino della loro abitazione. Nato e cresciuto in città, avrebbe compiuto 92 anni il prossimo settembre.

La tragica notizia della scomparsa di Braghini si è diffusa rapidamente sui social, e sono decine i messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore. Tra i tanti quello dell’ex sindaco Emilio Del Bono che lo ha ricordato con un post su Facebook: "Brescia perde uno dei suoi cantori, poeti e divulgatori più autentici. Serbo i suoi doni, i suoi spartiti con gelosia e gratitudine. Caro Francesco, se Brescia è consapevole di ciò che è stata e diventata lo deve anche alla tua anima profonda e lieve. Un grande abbraccio Francesco.".

Compositore di testi popolari in dialetto bresciano, che cantava accompagnato dalla sua chitarra, e noto protagonista del teatro dialettale, per finanziarsi gli studi aveva anche fatto l’operaio alla Breda. La lunga carriera scolastica cominciò nel 1954 quando divenne maestro elementare. Negli anni ’70, dopo aver conseguito la laurea in pedagogia, divenne professore di lettere alle scuole medie.

Nel 1965 pubblicò la prima raccolta di leggende e proverbi bresciani mentre negli anni ’80 incise le sue prime canzoni in dialetto tra cui “Bressa me Bela Città", diventata poi l’inno della nostra città. Per i testi delle sue canzoni ha ricevuto due volte, nel 1981 e nel 1987, la medaglia d'oro al Premio "Berto Barbarani" di Lazise. Lascia nel dolore la moglie e tre figli.