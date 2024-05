Il criminale che per scappare dalla polizia si nasconde tra le lenzuola stese

Sembra essere uscito dalle pagine di un romanzo poliziesco, l'inseguimento andato in scena nei giorni scorsi in città. Da una parte un pluripregiudicato, che avrebbe dovuto trovarsi in carcere, dall’altra gli agenti della divisione di Polizia amministrativa e di sicurezza e del reparto Volanti.

Tutto è cominciato con la segnalazione arrivata in questura, relativa alla presenza di clienti molesti all’interno di una sala scommesse, che ha fatto scattare il blitz. Ed è proprio lì che si trovava l’uomo, ricercato e con parecchi precedenti alle spalle: per reati contro la persona, il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Proprio per non essere identificato (e fermato) l’uomo ha attraversato di corsa le strade del quartiere di Brescia Due: da via Cipro fino a via Micheli. Tallonato dagli agenti, ha scavalcato recinzioni e cancelli di case e attività pubbliche: pure quella della piscina comunale. Tutto sotto gli occhi dei cittadini, che hanno provato ad aiutare i poliziotti: un passante ha persino prestato la sua bici a uno degli agenti.

Infine, l’ultimo disperato tentativo di sfuggire alla cattura: quello di nascondersi tra le lenzuola stese sul terrazzo di un condominio. Tutto inutile: è stato bloccato e arrestato dalla polizia: per lui si sono aperte le porte del carcere, come disposto dall’ordinanza cautelare del gip.