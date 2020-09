Senza patente, ruba un'auto e sfreccia per la città: fermato dopo una folle fuga

Una pericolosissima notte di pura follia. Non ci sono state conseguenze per gli ignari automobilisti incrociati, per fortuna, ma ha letteralmente seminato il panico sulle strade di Brescia Due. Protagonista della sconsiderata corsa in auto un 20enne straniero ospite dell'asilo notturno Pampuri di Brescia.

Stando a quanto riferito a Bresciatoday.it da alcuni testimoni, il ragazzo avrebbe prima sfondato le porte dell'ufficio direttivo dell'associazione e, una vola arraffata la chiave di un'auto aziendale, si sarebbe messo al volante, nonostante non avesse mai conseguito la patente.

Tutto è accaduto nella notte tra lunedì e martedì, verso l'una e trenta. Il giovane avrebbe percorso a folle velocità via Flero e le strade limitrofe, guidando senza rispettare minimamente il codice della strada: sarebbe salito sui marciapiedi, danneggiando le fermate degli autobus e le panchine della zona.

L'auto è stata intercettata da una volante della Polizia, ma il 20enne non si sarebbe fermato alla vista degli agenti, anzi avrebbe pigiato sull'acceleratore e inanellato una serie di manovre pericolosissime per non farsi prendere. Grazie all'intervento di altre pattuglie, i poliziotti sono riusciti a fermare la folle corsa. Per il 20enne sono quindi scattate le manette: nelle prossime ore sarà processato per direttissima.