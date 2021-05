Ubriachi di notte, nonostante il coprifuoco: multati per 2.000 euro

Sono stati fermati in piena notte (erano circa le 4) nella zona di Brescia Due: cinque giovani di origini straniere, indiani e pakistani, che stavano palesemente violando il coprifuoco senza giustificato motivo (ricordiamo che da pochi giorni è stato spostato alle 23).

I carabinieri non hanno potuto fare altro che multarli, come da norma, con 400 euro a testa. Non solo: il ragazzo alla guida, 26 anni, è risultato anche positivo all'alcol test oltre i limiti di legge. Insomma, stava guidando ubriaco: per questo è stato denunciato.