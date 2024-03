Lasciava l'auto aperta, i clienti passavano e ritiravano la cocaina

Ha patteggiato 1 anno e 2 mesi di reclusione il bresciano di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, intercettato dalla Polizia Locale di Brescia quale gestore di un piccolo giro di spaccio messo in scena con un astuto stratagemma: lasciava la droga (hashish e cocaina) nel posacenere della sua auto, aperta, così che i clienti potessero recuperarla lasciando i soldi nel cruscotto.

La vettura parcheggiata sotto casa

La vettura era parcheggiata proprio sotto la sua abitazione, in Via Chiusure, condivisa con moglie e figli: dopo una serie di appostamenti è stato fermato un cliente, il “gancio” da cui poi è scattata la perquisizione domiciliare. In casa, nascosta in cantina, è stata sequestrata della droga (circa 50 grammi di hashish più alcuni grammi di “coca”) oltre a soldi in contanti, poco meno di 5.800 euro considerati provento dell'attività di spaccio. Arrestato e portato in tribunale per la direttissima, come detto ha patteggiato 1 anno e 2 mesi: li sconterà agli arresti domiciliari.