Lo zaino "puzza" di droga: soldi e hashish nascosti tra i libri di scuola

Lo hanno intercettato per via dell'inconfondibile odore che lasciava dietro di sé, a ogni passo: nello zaino, infatti, nascondeva più di 80 grammi di hashish già suddiviso in dosi pronte alla vendita. E così è finito nei guai uno studente bresciano classe 2003, intercettato da una volante del Commissariato Carmine nel piazzale del Freccia Rossa.

E' stato fermato sabato mattina intorno alle 8.30, mentre stava andando a scuola: come detto gli agenti hanno approfondito la perquisizione una volta riconosciuto l'odore della sostanza stupefacente. L'hashish era stato nascosto tra i libri di scuola, nello zaino: oltre alla droga sono stati rinvenuti anche soldi in contanti, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Non solo: il giovane aveva con sé anche due telefoni cellulari, che proprio in quei momenti venivano tempestati di chiamate e messaggi. Forse erano i clienti che già reclamavano la merce. Incensurato, è stato identificato e denunciato in stato di libertà per detenzione di droga ai fini di spaccio.