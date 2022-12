Maxi-sequestro in pieno centro, in casa droga per 100.000 euro

Maxi-sequestro di hashish in pieno centro a Brescia: blitz degli agenti della Polizia Locale cittadina in un alloggio popolare nella zona tra il Carmine e San Faustino, dove sono stati recuperati 20 chili di hashish suddiviso in panetti da un etto ciascuno e sua volta accumulato in pacchi da mezzo chilo. La droga, se rivenduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare tra i 100 e i 200mila euro.

Quattro arresti: c'è anche una ragazza

A margine del maxi-sequestro, sono state arrestate quattro persone: tre giovani stranieri di origine magrebina e una ragazza bresciana di appena 20 anni. Tutti e quattro, in realtà, erano già noti alle forze dell'ordine per reati specifici: l'arresto è stato convalidato e a breve sono attesi ulteriori interrogatori. Le indagini proseguiranno per cercare di ricostruire la rete dello spaccio di cui gli arrestati si sarebbero occupati.

Da tempo erano tenuti sotto osservazione, fino al concludersi delle operazioni. Erano tutti in casa, all'arrivo degli agenti: sono stati arrestati in flagranza di reato. Sono ora accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A quanto pare avrebbero rifornito il mercato cittadino e dell'hinterland.