Spacciava cocaina ed eroina: la sua 'base' era un parco pubblico

Un uomo di 41 anni, nato in Libia e in Italia senza permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla Polizia Locale di Brescia con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti.

L'arresto

Il 41enne è stato pedinato dagli agenti, che sono riusciti a risalire al nascondiglio da cui prendeva le dosi di eroina e cocaina, già pronte per essere spacciate: si trattava di un piccola scatola di caramelle lasciata nell'incavo di un muro di cinta, nei pressi del parco di via Odorici.

Una volta presa la droga, il pusher incontrava i suoi clienti in diverse parti della città, tra cui via Paitone, via Porta Pile e vicolo Tre Archi. Finito in manette, è stato subito processato per direttissima: nel corso dell'udienza ha patteggiato una pena di un anno e due mesi di reclusione.