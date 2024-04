Nasconde la droga nella giacca del figlioletto di 4 anni: mamma in manette

La paletta della Polizia Locale si è alzata martedì pomeriggio in tangenziale, a Brescia: atto finale di un lungo periodo di stretta osservazione della giovane mamma e dell’uomo di 44 anni che era con lei. Gli agenti sospettavano da tempo che la donna e il 44enne facessero parte di un giro di spaccio: più volte li avevano visti spostarsi dall’appartamento cittadino di un uomo con precedenti specifici per droga e la casa, situata nella Bergamasca, di un noto fornitore.

Quindi è scattato il blitz, mentre viaggiavano in auto in tangenziale. La donna che era al volante avrebbe fatto una mossa che ha insospettito gli agenti: avrebbe raggiunto il seggiolino sul quale era seduto il figlio di 4 anni e avrebbe messo le mani nelle tasche del suo giubbotto. La ragione del gesto è stata chiarita poco dopo, quando è spuntato un pezzo di eroina (in tutto 8 grammi) che la madre aveva cercato di occultare proprio nascondendolo addosso al bambino.

Poi è scattata la perquisizione: sono stati scovati altri 4 grammi di eroina, che il 44enne avrebbe provato a gettare alla vista degli agenti, e un grammo di cocaina. Per entrambi sono scattate le manette. Durante il processo per direttissima, il giudice ha disposto l’obbligo di firma per la madre e i divieto di dimora per il 44enne.