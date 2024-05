Nel garage della fidanzata 8 kg di droga: arrestato operaio incensurato

Da qualche tempo era tenuto d’occhio, per via di qualche movimento considerato sospetto dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Brescia, che hanno così avviato le indagini: a seguito di una prima perquisizione, nella sua automobile è stata trovata una piccola quantità di marijuana. Messo alle strette, e forse nemmeno troppo avvezzo al mestiere – operaio, 26 anni, mai un problema con la giustizia – ha deciso di confessare e mettersi a disposizione della polizia: così i successivi accertamenti hanno permesso di recuperare ben 8 chili di marijuana, nascosta in un garage di Via Cipro, tra l’altro pure intestato alla fidanzata (ignara di tutto).

In manette un 26enne di origini marocchine: è già stato trasferito in carcere ed è accusato di detenzioni ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’ingente ritrovamento fa pensare che il suo “giro” fosse abbastanza ampio, ma gli accertamenti sono in corso: la marijuana intanto è stata sequestrata e come da prassi verrà analizzata per la verifica del principio attivo. Se rivenduta al dettaglio, la droga avrebbe potuto fruttare tra gli 80 e i 160mila euro. Attesa a breve l’udienza di convalida.