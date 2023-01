Lo spacciatore da record: in 30 anni è già stato arrestato 25 volte

Arrestato per l'ennesima volta, un record: la venticinquesima in circa 30 anni. Ne dà notizia Bresciaoggi, con riferimento a uno spacciatore di origini nordafricano beccato, ancora una volta, nella zona del Carmine a Brescia. Come già in passato si sarebbe rimesso a spacciare tra la strada e l'androne del palazzo in cui vive.

Droga e contanti

Da tempo era tenuto d'occhio dagli agenti della Polizia Locale, che sono infine intervenuti l'altro giorno beccandolo in flagranza di reato: è stato trovato in possesso di dosi (da vendere) di cocaina e hashish, oltre a 450 euro in contanti considerati provento dell'attività di spaccio.

Ancora una volta per lui sono arrivate le manette: l'arresto è stato convalidato in direttissima e verranno avviate le procedure per la sua espulsione dall'Italia. Nel frattempo il giudice ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora.