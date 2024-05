Preso con la droga nelle mutande: in manette il "calciatore" dello spaccio

Gli amici (e i clienti) lo chiamano “il calciatore”, a quanto pare per le sue doti balistiche sui campetti di periferia: ma si è fatto notare (e beccare) per ben altre qualità, meno lusinghiere, in quanto specialista anche dello spaccio di droga. È stato arrestato dalla Polizia Locale di Brescia il giovane straniero – 35 anni e di nazionalità tunisina – colto in flagrante dagli agenti mentre cedeva una dose a un cliente, nella zona di Via Capriolo.

La droga nelle mutande

Fermato in “diretta”, è stato subito perquisito: nelle mutande nascondeva un involucro in cui erano contenuti ben 15 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, e un’altra dose di eroina. La perquisizione è poi proseguita nella sua abitazione dove è stata trovata altra droga, ma in modica quantità. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Giudicato per direttissima, il gip ne ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di firma in attesa del processo. Accusato di spaccio, non è la prima volta: era già finito nel mirino delle forze dell’ordine nel 2019. Una doppietta da dimenticare per il “calciatore” dello spaccio.