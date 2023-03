Vedono la Polizia e accelerano: in auto nascondevano una valigia piena di droga

La scorsa settimana sono finiti nel mirino di una Volante della polizia di stato, impegnata in un controllo mirato della zona della stazione e delle aree limitrofe, mentre percorrevano in auto via Dalmazia a Brescia. Alla vista dei poliziotti, chi era al volante ha pigiato sull’acceleratore, cercando di sfuggire al controllo. Non proprio una mossa furba: la macchina è stata affiancata da quella dagli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura cittadina. L’eccessivo nervosismo dei due occupanti ha fatto scattare prima l’alt, poi i controlli.

E per i due uomini di circa 30 anni, con numerosi precedenti alle spalle, sono cominciati i guai: all’interno di una valigia sono stati trovati ben 8 chili di marijuana, suddivisa in confezioni sottovuoto. Sono quindi arrivati i rinforzi ed entrambi sono stati perquisiti: addosso avevano 2000 euro in contanti. Per loro sono scattate le manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e poi si sono aperte le porte del carcere.