Le crolla addosso il cancello di casa: gravissima una donna

Una donna di 82 anni è rimasta gravemente ferita dopo che, per cause in corso d’accertamento, le è caduto addosso il cancello scorrevole in ferro della sua abitazione. L’episodio è accaduto a Caionvico di Brescia, in vai Salodiana, verso le 11 di lunedì mattina.

L’allarme sarebbe stato dato da un vicino di casa, che ha avvertito il numero unico per le emergenze: sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Stando a una primissima ricostruzione, la cancellata sarebbe crollata improvvisamente, dopo essersi aperta per consentire il passaggio di un’auto. All’arrivo dei soccorsi l'82enne non era cosciente: ha riportato gravissimi traumi ed è stata ricoverata d’urgenza in ospedale.

I carabinieri di Brescia hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità per la caduta del cancello.