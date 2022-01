Barricata in casa, minaccia di far esplodere il palazzo: "Non provate ad avvicinarvi!"

“Andate via. Se toccate la maniglia della porta faccio saltare il palazzo”: è solo una delle tante frasi minacciose gridate dalla finestra del suo appartamento - situato al sesto piano - da una donna residente in una palazzina di Via Aldo Moro, a Brescia. Per interminabili ore ha tenuto tutti con il fiato sospeso: gli altri condomini, come pure le forze dell’ordine intervenute per cercare di risolvere al meglio la situazione.

Tutto è cominciato verso le 16 di mercoledì: i vicini hanno fatto scattare l’allarme quando la donna, italiana classe 1971, avrebbe cominciato a prendersela con degli operai che stavano effettuato dei lavori nel palazzo. Quando i Carabinieri e i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto, la 51enne - che nel frattempo si era barricata in casa - urlava a squarciagola dalla finestra frasi sconnesse e dal tono piuttosto minaccioso. Invettive contro le forze dell’ordine intervenute per cercare di riportarla alla calma, ma pure contro i politici. Come detto, minacciava di far saltare in aria il palazzo, qualora qualcuno avesse provato a fare irruzione nel suo appartamento.

Due le preoccupazioni: da un parte si temeva che la donna, in evidente stato confusionale, potesse lanciarsi nel vuoto; dall’altra che concretizzasse le minacce. I Vigili del Fuoco hanno quindi montato un materasso gonfiabile all’esterno del condominio, mentre i carabinieri e il personale sanitario hanno cercato a lungo di calmarla e riportarla alla ragione.

Un lungo pomeriggio di trattative non andate a buon fine: a tarda sera si è quindi reso necessario l’intervento dell’aliquota di primo intervento, il reparto speciale dell’Arma dei Carabinieri chiamato ad operare in situazioni ad alto rischio, come ad esempio gli attentati terroristici. Verso le 22.30, i militari sono riusciti ad aprire la porta dell’appartamento: una volta bloccata, la 51enne è stata affidata ai sanitari del 118 e infine trasportata in ospedale per le cure del caso.