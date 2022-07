Giovane mamma accoltellata dal compagno: è caccia all'uomo

A Brescia continua senza sosta le caccia al tunisino accusato di aver accoltellato la compagna 45enne. L'aggressione è avvenuta in via Diaz verso le 3.20 di ieri notte.

Ad allertare il 112 sono stati i vicini di casa, dopo che la donna, cittadina italiana, aveva chiesto loro aiuto. È stata ricoverata in ospedale e non sembra essere in pericolo di vita.

L'accoltellamento è sopraggiunto al temine di una violenta lite, scoppiata per motivi ancora da accertare (la coppia ha anche una bambina). Il tunisino si è immediatamente dato alla fuga e, al momento, non è stato ancora possibile rintracciarlo. Continuano serrate le indagini dei carabinieri di Brescia.