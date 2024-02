Tram a Brescia, la Loggia corre per il finanziamento del Trasporto Pubblico di Massa

Brescia non vuole perdere il treno. In tutti i sensi: la realizzazione del progetto di una linea tramviaria è, per la Loggia, un passo irrinunciabile per migliorare la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale in città. E l’amministrazione è decisa a non farsi scappare nessuna opportunità utile a rendere il tram elettrico realtà. Per questo, la Sindaca Castelletti ha dato mandato a Brescia Mobilità e a Federico Manzoni - quest’ultimo vicesindaco e assessore competente in materia - di partecipare all’avviso pubblicato dal Ministero dei Trasporti per la presentazione di istanze di accesso al finanziamento del Trasporto rapido di massa.

L’avviso, riservato alle città metropolitane, ai capoluoghi di regione e alle città con più di 100mila abitanti, è il terzo a valere sul Fondo per il Trasporto Rapido di Massa (TRM), il bacino di risorse che lo Stato ha dedicato – da qualche anno a questa parte – alla realizzazione delle opere di mobilità previste nei PUMS - il Piano Urbano di Mobilità sostenibile - delle città italiane. L’opera a cui guarda Brescia è la T3, la seconda linea di tram elettrico, pensata con itinerario Violino-Centro-Sant’Eufemia.

Il Fondo per il Trasporto Rapido di Massa

La buona notizia è che i criteri di valutazione delle domande di finanziamento tengono in elevata considerazione sia l’impatto sociale dei progetti, sia quello ambientale: quest’ultimo sia nella dimensione “positiva” della sostenibilità ambientale - in cui un’attività economica è valutata sulla base del suo contributo effettivo a migliorare uno scenario ambientale futuro - sia in negativo, con riguardo al potenziale impatto avverso sull’ambiente. Perciò, per esempio, sarà considerato anche se il progetto comporta un aumento di emissioni di gas serra, o di inquinanti di acqua, aria e suolo. Insomma: sarà d’obbligo progettare in grande.

La notizia meno buona è che, a differenza dei due avvisi precedenti - usciti nel 2018 e nel 2020 - il terzo ha un carattere programmatorio: servirà esclusivamente a stilare un elenco di opere, ordinate secondo un criterio di efficacia ed efficienza dell’investimento pubblico, in attesa che arrivino dei fondi. La scelta di un atto di mera programmazione è dipesa dal mancato rifinanziamento del Fondo TRM. “Stiamo investendo da tempo sul miglioramento della mobilità pubblica e questa opportunità potrebbe consentirci di fare ulteriori passi avanti verso una città davvero sostenibile dal punto di vista degli spostamenti”, ha spiegato la sindaca. "Per ora non ci sono fondi a disposizione, ma questo primo step è un passaggio fondamentale che dobbiamo assolutamente cogliere".