Caso di febbre Dengue: via alla disinfestazione con adulticidi e larvicidi

Come previsto dall’ordinanza firmata il 5 ottobre dalla sindaca Laura Castelletti, il Comune di Brescia ha messo in campo un capillare intervento anti-zanzare nella zona di contrada della Mansione, resosi necessario dopo che Ats ha segnalato un caso di febbre Dengue.

L'area coinvolta comprende via Vittorio Emanuele II, contrada Santa Croce, piazzale della Repubblica, via XX Settembre, via F.lli Bronzetti, corso Giacomo Matteotti, Vicolo delle Stelle, Contrada delle Bassiche, Corso Martiri delle Libertà, Vicolo della Speranza, Contrada della Mansione, Via dei Mille, Via Moretto, Via F.lli Ugoni e vicolo della Quiete.

La Dengue è una malattia di tipo simil-influenzale, causata da un virus presente in paesi tropicali e subtropicali. Si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare e non esiste la trasmissione diretta da persona a persona: il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, emanato dal Ministero della Salute, prevede perciò delle misure di contenimento delle zanzare, possibili vettori tra il soggetto potenzialmente infettato e l’ambiente circostante.

In ottemperanza alle prescrizioni ricevute da Ats, a partire dalle 5 di stamattina i tecnici del Comune hanno iniziato a effettuare un trattamento di disinfestazione (sia con adulticidi, sia con larvicidi) nel raggio di 200 metri dall’abitazione in cui vive la persona che ha contratto il virus.

Ai residenti è stata chiesta la massima collaborazione, affinché le operazioni possano essere effettuate in sicurezza e con celerità. Durante il trattamento, si raccomanda di restare in casa con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e le suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica, e di fare lo stesso con la verdura e la frutta presente negli orti. In caso di contatto accidentale con l'insetticida, bisognerà lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.