Volo fatale della giovane mamma dal balcone: al momento non ci sono indagati

Al momento non c'è nessun indagato, ma allo stesso tempo non è escusa alcuna ipotesi. Il giorno dopo la morte di Manpreet Kaur, la madre indiana di 31 anni deceduta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione, al dolore per ciò che è successo si uniscono gli interrogativi su come possa essere successa una simile tragedia.

La donna, madre di due figlie di due e cinque anni, è a Brescia da meno di un anno. Con le figlie la scorsa estate ha raggiunto il marito, un connazionale di 44 anni residente in Italia da 10. Assieme vivevano in una palazzina di via Sorbana, nella zona Ovest della città. Attorno alle 17 di giovedì tutta la famiglia era in casa a guardare la tv, quando all'improvviso la donna ha detto di non sentirsi bene, di avere un po' di nausea e mal di testa, per questo motivo è uscita sul balcone. Poco dopo si sono sentite le grida disperate del marito, che si è accorto che la donna era caduta per tre piani, dal secondo all'interrato, dove ci sono i garage.

Soccorsa nel giro di pochi minuti, la donna è deceduta in ospedale nel corso della notte. Il sostituto procuratore Carlo Pappalardo ha aperto un fascicolo per omicidio, per poter effettuare l'autopsia sulla salma della giovane mamma. Al momento non ci sono indagati. Il marito della donna, secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia in edicola stamane, avrebbe detto che la moglie era preoccupata per la questione del ricongiungimento con i propri familiari dall'India: proprio nel giorno della caduta fatale, la famiglia era stata in Questura a Mantova per seguire la procedura. Per il momento, sempre secondo il Giornale di Brescia, non sarebbero emersi elementi che porterebbero a pensare ad un gesto deliberato della donna.