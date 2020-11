Vetrina abbattuta con un tombino, terzo colpo in tabaccheria: “Abbandonati in balia dei delinquenti”

Un incubo che si ripete tristemente: Daniel Bargis, 32enne titolare del Crystal Shop, è di nuovo costretto a vivere (24 ore su 24) all’interno della sua tabaccheria situata in piazza monsignor Almici a Brescia. L’incessante presenza del giovane esercente, come del padre Gregorio, pare essere l’unico metodo funzionante per tenere alla larga i ladri. Nel giro di poco più di 10 mesi l’attività all’ombra dei grattacieli di Brescia Due ha infatti subito 3 colpi: due andati a segno, uno sventato proprio dal padre 70enne di Daniel. Svegliato di soprassalto da alcuni rumori in piena notte, si era alzato della brandina su cui stava riposando e aveva messo in fuga i banditi.

Era lo scorso gennaio. Ma i malviventi sono tornati, di nuovo, nella notte tra domenica 8 e lunedì’ 9 novembre. E questa volta all’interno della tabaccheria non c’erano né Daniel, né il padre Gregorio. I ladri hanno avuto la strada spianata: abbattuta la porta d’ingresso con un tombino, hanno arraffato quello che potevano: sigarette, per circa 2000 euro, e altra merce.

“Dopo aver passato quasi due mesi e mezzo a vigilare il nostro esercizio 24 ore sue 24, lo scorso marzo abbiamo ritenuto di poter tornare a dormine nelle nostre abitazioni. Abbiamo sostituito la porta e rinforzato il sistema di sorveglianza: ci sono tre allarmi, le telecamere, ma nulla sembra bastare e io non so più cosa fare", ci racconta Daniel.

"L’incubo ritorna e siamo nuovamente costretti a sorvegliare il nostro negozio anche di notte: non posso permettermi altri furti: da mesi sono praticamente sono senza clienti. Da quando mi hanno svuotato la prima volta la tabaccheria, lo scorso 22 dicembre, non ho più rifornito il negozio: ormai mi è rimasto poco o niente da vendere”.

Ma il Crystal Shop non è l’unica attività del quartiere a far gola ai ladri: “In questa zona la media è di un furto alla settimana: a metà ottobre hanno svuotato le cantine dei condomini che si affacciano sulla piazza, poi è stata la volta dei garage - spiega ancora il 32enne di Bagnolo Mella - malgrado le innumerevoli segnalazioni di privati cittadini e commercianti, ci lasciano da soli abbandonati a noi stessi, in balia di ogni genere di delinquente. I controlli di notte sono inesistenti e siamo esasperati: è troppo lusso chiedere che la zona venga sorvegliata in quanto a rischio?"