L'acqua del laghetto è contaminata, vietata la gara di nuoto

Da triathlon a duathlon: l'acqua del laghetto è a rischio, dunque è annullata la prova di nuoto del Trofeo Parco delle Cave in programma questa domenica. “Cari atleti – si legge nella nota ufficiale degli organizzatori – siamo nostro malgrado a informarvi che, a pochi giorni dall'evento, il Comune ci ha comunicato che a seguito di alcuni approfondimenti riguardanti le disposizioni normative sulle acque di balneazione, anche a seguito di interlocuzione con Ats, il nulla osta già concesso per la frazione nuoto della competizione viene revocato in via prudenziale, per la sicurezza degli atleti”.

Come riporta il Giornale di Brescia, sarebbe stata riscontrata in acqua presenza di cromo per 15 microgrammi per metro cubo: al di sotto del limite di legge per l'acqua potabile, ma tre volte superiore ai limiti previsti per le falde. A seguito di consultazione con Ats, l'Agenzia di tutela della salute, è stata presa una decisione in via precauzionale.