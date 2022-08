Crolla la facciata del supermercato: automobile travolta e distrutta

Metallo, lamiere, calcinacci, cemento: davvero una tragedia sfiorata giovedì mattina all'esterno del centro commerciale del supermercato Il Gigante di Via Valcamonica a Brescia. Intorno alle 8.30, per cause in corso di accertamento, dalla parete dell'edificio si è staccata un'ampia porzione della parte più alta della facciata, un fronte di oltre una decina di metri che è letteralmente crollato sul parcheggio sottostante.

Fortunatamente, in quel momento, là sotto non c'era nessuno: solo la vettura di una dipendente che aveva già iniziato il suo turno da un po'. La macchina - una Honda Jazz - è stata completamente schiacciata dal peso del crollo, piegata in due e con la parte anteriore completamente distrutta (non si è salvato nulla).

I rilievi dei Vigili del Fuoco

La zona è rimasta interdetta a lungo, in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco per le dovute verifiche strutturali. A quanto pare l'edificio non rischia nulla, e la proprietà ha già avviato i lavori di manutenzione e (ri)messa in sicurezza. Il parcheggio è stato ovviamente chiuso al transito, e lo sarà fino a nuovo ordine. I rilievi dei Vigili del Fuoco serviranno anche a capire il perché di questo crollo. La buona notizia: nessuno si è fatto male. L'incidente non ha avuto ripercussioni su orari e attività del centro commerciale, che sono proseguite regolarmente.