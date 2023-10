Due auto divorate dalle fiamme in piena notte. Piromane in azione?

Un incendio è divampato nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 ottobre nel quartiere cittadino di Costalunga. Due auto ( una Citroen e una Bmw) che erano in sosta lungo via Val di Sole hanno improvvisamente preso fuoco. Non si registrano feriti o intossicati.

Ancora da chiarire le cause: in queste ore i vigili del fuoco e gli agenti della Squadra Mobile di Brescia stanno svolgendo gli accertamenti e i rilievi per chiarire cosa abbia innescato le fiamme.

Nessuna ipotesi, al momento, pare essere stata esclusa, nemmeno quella dell'incendio di natura dolosa anche se non sarebbero stati trovati inneschi. Potrebbe essersi trattato di un cortocircuito, come del gesto scellerato di un piromane.