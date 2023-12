Guerriglia Brescia-Cosenza, inchiesta chiusa: sono 96 gli indagati

Resistenza aggravata, lesioni, danneggiamento e violazione della legge 401 del 1989 che tutela la correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive. Questi i reati di cui, a vario titolo, devono rispondere i 96 tifosi indagati dalla procura di Brescia dopo i disordini - dentro e fuori il Rigamonti - in occasione del match col Cosenza che, lo scorso primo giugno, aveva sancito la retrocessione sul campo delle Rondinelle (poi cancellata con la riammissione del club in serie B).

Si tratta soprattutto di ultras bresciani, sono solo 8 quelli calabresi: nei giorni scorsi hanno ricevuto l’avviso di chiusura delle indagini, firmato dal sostituto procuratore Carlotta Bernardini. Per quei 10 minuti di follia e guerriglia urbana, 75 tifosi erano già stati colpiti dal Daspo emesso dal questore di Brescia, vale a dire l’allontanamento coatto da stadi e dintorni. Quattro ultras erano invece stati arrestati subito dopo il match: finiti prima ai domiciliari, poi raggiunti uno dall’obbligo di firma e gli altri dal divieto di dimora in città, nelle scorse ore sono comparsi davanti al giudice per chiedere di poter accedere alla messa alla prova.

Sassaiole, fumogeni e auto bruciate

Negli scontri erano rimasti feriti 11 poliziotti ed erano stati danneggiati diversi veicoli di servizio della Polizia e dei Carabinieri. Tutto era cominciato dopo il gol del pareggio del Cosenza, con una pioggia di fumogeni lanciata in campo dalla Curva Nord, che aveva costretto il direttore di gara a sospendere la partita. Contestualmente, un numeroso gruppo di ultras aveva invaso il campo nel tentativo di entrare in contatto con la tifoseria ospite. Le squadre del reparto mobile della Polizia,, avevano fatto immediatamente ingresso sul terreno di gioco, arrestando così l’avanzata degli ultras e creando un cordone di sicurezza. Nel frattempo il match era stato interrotto dall’arbitro.

Poi era scoppiato il caos fuori dallo stadio: un altro numeroso gruppo di ultras si era diretto dall’esterno verso il settore ospiti e, dopo avere lanciato fumogeni e petardi, aveva cercato di sfondare le strutture di sicurezza dell’impianto. Anche in questo caso, l’intervento della polizia aveva evitato il contatto tra le opposte tifoserie. Contemporaneamente, un altro gruppo di tifosi aveva occupato via dello Stadio, abbattuto le barriere di sicurezza e dato avvio a una fitta sassaiola contro le forze dell’ordine. Altri e ulteriori violenti tentativi di sfondamento erano avvenuti in altre vie limitrofe all’impianto sportivo.