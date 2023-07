Guerriglia e violenze dopo il match col Cosenza: daspo per 75 ultras

Per i tifosi del Brescia calcio responsabili degli scontri e dei disordini avvenuti dentro e fuori lo stadio Rigamonti, in occasione del match con il Cosenza che, lo scorso primo giugno, aveva sancito la retrocessione sul campo delle Rondinelle è arrivato il momento di pagare il conto. Per quei 10 minuti di follia e guerriglia urbana, già costati l’arresto a 4 persone, 75 ultras sono stati colpiti dal Daspo emesso dal questore di Brescia, vale a dire l’allontanamento coatto da stadi e dintorni. Negli scontri erano rimasti feriti 11 uomini poliziotti ed erano stati danneggiamenti diversi veicoli di servizio della Polizia e dei Carabinieri.

Incastrati dalle telecamere

I provvedimenti sono stati emessi sulla base del materiale acquisito dai sistemi di videosorveglianza, vagliati attentamente da appositi gruppi di lavoro costituiti che hanno coinvolto diverse articolazioni investigative della Questura.

"L’analisi di migliaia di fotogrammi ha portato alla denuncia all’autorità giudiziaria di diverse decine di soggetti nonché l’applicazione di 75 provvedimenti di Daspo, parte dei quali con obbligo di firma, curati dalla divisione anticrimine", si legge nella nota diffusa dalla Questura. In buona sostanza non potranno più accedere alle manifestazioni sportive, compresi gli allenamenti, di qualsiasi livello agonistico e hanno il divieto di frequentare i dintorni degli impianti, oltre all’ obbligo di recarsi presso gli uffici di polizia prima, durante e dopo ogni manifestazione.

Sassaiole, fumogeni e auto bruciate

Tutto è cominciato dopo il gol del pareggio del Cosenza, con una una pioggia di fumogeni lanciata in campo dalla Curva Nord, che aveva costretto il direttore di gara a sospendere la partita. Contestualmente, un numeroso gruppo di ultras aveva invaso il campo nel tentativo di entrare in contatto con la tifoseria ospite. Le squadre del reparto mobile della Polizia, presenti nelle immediate vicinanze del terreno di gioco, avevano fatto immediatamente ingresso in campo, arrestato così l’avanzata degli ultras e creando un cordone di sicurezza. Nel frattempo il match era stato interrotto dall’arbitro.

Poi era scoppiato il caos fuori dallo stadio: un altro numeroso gruppo di ultras si era diretto dall’esterno verso il settore ospiti e, dopo avere lanciato fumogeni e petardi,i aveva cercato di sfondare le strutture di sicurezza dell’impianto. Anche in questo caso, l’intervento della polizia aveva evitato il contatto tra le opposte tifoserie.

Contemporaneamente, un altro gruppo di tifosi aveva occupato via dello Stadio, abbattuto le barriere di sicurezza e dato avvio a una fitta sassaiola contro le forze dell’ordine. Altri e ulteriori violenti tentativi di sfondamento erano avvenuto in Via Novagani, in Piazzale Kossuth e in altre vie limitrofe all’impianto sportivo: tutti efficacemente fronteggiati e contenuti da polizia e carabinieri.