Ubriaco e senza patente al volante di un veicolo rubato: arrestato

Girava per le strade di Brescia nonostante la patente gli fosse stata revocata e non solo: a quanto pare era pure al volante di un veicolo poi risultato rubato. L’uomo, pluripregiudicato, è incappato nei controlli della polizia locale cittadina e per lui non è finita bene. Come da prassi è stato sottoposto anche all’alcol test, che è poi risultato positivo. Gli agenti lo hanno arrestato per ricettazione e per resistenza a pubblico ufficiale: a quanto pare avrebbe pure tentato di sottrarsi ai controlli.

Le manette per lui sono scattate nella serata di ieri, sabato 7 ottobre. In guai minori sono finite altre 4 persone pizzicate alla guida dopo avere assunto alcol e in due casi pure droghe: le loro patenti sono state ritirate dalle pattuglie di via Donegani impegnate nelle operazioni di controllo.