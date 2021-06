Ubriachi, aggrediscono i poliziotti: espulsi dalla città per un anno

Non potranno fare ritorno a Brescia per almeno un anno: la Questura di Brescia ha emesso due provvedimenti di foglio di via obbligatorio a due italiani di 23 e 29 anni accusati di essere persone pericolose per la pubblica sicurezza. Ai giovani è stato vietato di fare ritorno nel territorio comunale del capoluogo.

I fatti incriminati risalgono allo scorso 15 maggio: durante un controllo da parte di una volante, i due pregiudicati sono stati denunciati in stato di libertà per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sull'identità personale, oltre a trovarsi in stato di ebrezza.